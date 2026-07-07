Свердловские власти поручили усилить контроль за водоемами после гибели детей

Контроль за свердловскими водоемами усилят Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области власти поручили профильным ведомствам и главам муниципалитетов усилить контроль за местными водоемами. Такое решение приняли на внеочередном заседании территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Все дело в том, что за последнюю неделю в регионе участились случаи гибели детей на водоемах. Так, например, в Каменске-Уральском 17-летнего подростка из Тюменской области унесло течением реки, а в Нижнем Тагиле утонула 13-летняя школьница, которая выпала из плавательного круга.

- После продолжительных осадков купание в реках, прудах и других водных объектах может представлять серьезную угрозу для жизни и здоровья. Паводковая обстановка меняет рельеф дна, увеличивает скорость течения, приносит в воду мусор, коряги и другие опасные предметы, - пояснили в департаменте информационной политики региона.

По итогам заседания также решили усилить профилактическую работу с родителями юных свердловчан. Отмечается, что за отсутствие надлежащего контроля за детьми их могут привлечь к ответственности.