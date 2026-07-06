На ИННОПРОМе в Екатеринбурге выступили главы правительств четырех стран

На выставке выступили главы правительств четырех стран Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге 6 июля 2026 года стартовала международная промышленная выставка ИННОПРОМ, которую посетил Михаил Мишустин и другие высокопоставленные гости. Среди них оказались и главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Все они выступили на пленарном заседании «Индустрия 360: производство без границ».

Так, премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил Михаила Мишустина за приглашение и отметил, что важную роль промышленности в Евразийском экономическом союзе. Глава правительства Белоруссии Александр Турчин подчеркнул увеличение взаимной торговли между странами.

На пленарном заседании выступил и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. Он отметил успехи сотрудничества в сфере промышленности.

- Портфель индустриальной кооперации между странами включает 177 совместных проектов общей стоимостью порядка 53 миллиарда долларов. Уже реализовано 122 проекта на сумму 22,4 миллиарда долларов, - рассказали в Правительстве РФ.

Глава правительства Киризии Адылбек Касымалиев отметил особую роль ИННОПРОМа как площадки для создания новых идей и развития международного сотрудничества.