Михаил Мишустин: в Свердловской области начнут собирать электропоезда для ВСМ

Модель электропоезда для ВСМ, представленная на ИННОПРОМе 2026 Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 6 июля, в Екатеринбурге начала работу международная промышленная выставка ИННОПРОМ 2026. В этот день ее посетил Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Вместе с другими высокопоставленными гостями он осмотрел экспозицию, а затем принял участие в пленарном заседании «Промышленная Индустрия 360».

РОССИЯ УКРЕПИЛА КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛИ

В своем выступлении Михаил Мишустин отметил, что в условиях беспрецедентных санкций Россия не только сохранила, но и укрепила ключевые отрасли. Почти по всей стране запустили глубокую модернизацию предприятий, а также строительство современных площадок.

- Это стало возможным благодаря скоординированным усилиям государства и бизнеса, - сказал Михаил Мишустин. – Совокупные вложения в основной капитал за пятилетний период составили порядка 24 триллионов рублей. Почти треть пришлась на прошлый год. Эти средства являются серьезным ресурсом для дальнейших преобразований. Сейчас важно как можно быстрее выйти на новый инвестиционный цикл – не позднее следующего года.

Премьер-министр России Михаил Мишустин и министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита Фото: пресс-центр ИННОПРОМ'26

Премьер-министр России также отметил, что рост обрабатывающей промышленности за предыдущие три года достиг 23%. Этот результат был получен вопреки противодействию недружественных стран.

- Безусловно, макроэкономическая ситуация оказывает свое влияние, - сказал Михаил Мишустин. – Темпы наращивания объемов выпуска продукции несколько снизились. При этом машиностроительный комплекс продолжает вносить ощутимый положительный вклад в экономику страны. В частности, за первые пять месяцев он прибавил почти 8%.

РОССИИ НУЖНЫ СОТНИ ТЫСЯЧ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

В своем выступлении Михаил Мишустин рассказал и о нескольких новых проектах, которые реализуются в России. Так с 2027 года в авиакомпании начнут поставлять среднемагистральный лайнер Ту-214 с полностью российскими системами и агрегатами. В прошлом декабре он прошел сертификацию.

Завершены в России испытания и самолета Ил-114, который будет использоваться на региональных и местных линиях.

- Он подтвердил соответствие всем требованиям и нормам, - сказал Михаил Мишустин. – В ближайшие месяцы его получения ожидают в Архангельской области и позднее он выйдет на маршруты на Дальнем Востоке.

Во время визита в Екатеринбург Михаил Мишустин осмотрел экспозицию международной промышленной выставки Фото: пресс-центр ИННОПРОМ'26

Помимо этого в России прошли первые полеты модернизированных легких многоцелевых вертолетов «Ансат» и Ка-226Т.

Затронул Михаил Мишустин и тему создания высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Он напомнил, что электропоезда для нее создаются сейчас в Свердловской области.

- До конца текущего года начнется сборка первого состава, - сказал Михаил Мишустин. – Пилотный маршрут соединит Москву и Санкт-Петербург. Для строительства магистрали сформирован крупный заказ на внутреннем рынке на рельсовую продукцию, арматуру, мостовую сталь и стальные канаты общим объемом свыше миллиона тонн.

Говоря о поступательном развитии страны, Михаил Мишустин отметил, что оно также зависит от системы подготовки кадров.

- В течение следующих нескольких лет приоритетные производственные секторы нуждаются в привлечении около 100 тысяч высококвалифицированных сотрудников ежегодно, - сказал Михаил Мишустин. – Чтобы обеспечить отрасли нужными специалистами, практически в каждом российском субъекте открыты образовательные кластеры.

Добавим, что в первый день ИННОПРОМА выставку посетил премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян. Он приехал в Россию впервые после парламентских выборов, прошедших в Армении в начале июня. На площадке выставки у него прошла встреча с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.

Выставку посетил и премьер-министр Армении Никол Пашинян (в центре) Фото: пресс-центр ИННОПРОМ'26

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пашинян на встрече с Мишустиным заговорил о сотрудничестве с РФ

Стали известны детали переговоров Пашиняна и Мишустина (Подробнее)