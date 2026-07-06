У трапа самолета Никола Пашиняна встретили хлебом-солью. Фото: скриншот видео

В Екатеринбург 6 июля прилетел премьер-министр Армении Никол Пашинян. Видео, где его встречают хлебом-солью у трапа самолета, он выложил в своих социальных сетях.

– Я приехал с рабочим визитом в Екатеринбург, Россия, – подписал видео Никол Пашинян.

Никол Пашинян прилетел в Екатеринбург. Видео: социальные сети Никола Пашиняна

Премьер-министр Армении прибыл в Екатеринбург для участия в пленарном заседании «Индустрия 360: производство без границ», которое пройдет в рамках VI международной промышленной выставки ИННОПРОМ. В заседании также примут участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин, премьер-министр Белоруссии Александр Турчин и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

Отметим, что Никол Пашинян известен не только за счет своей политической деятельности, но и благодаря коротким видео, которые он публикует в своих социальных сетях. Премьер-министр начал активно снимать ролики в 2025 году, в том числе под монолог Данилы Багрова из фильма «Брат-2» или же под песню Люси Чеботиной «Солнце Монако».