Екатеринбург отправил первую партию помощи жителям Кушвы

Екатеринбуржцы собрали первую партию помощи жителям Кушвы. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Жители Екатеринбурга отправили пострадавшим от смерча жителям Кушвы первую партию гуманитарной помощи. В ее состав вошли вода, продукты, средства гигиены, детские и другие вещи. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

- Благодарю однопартийцев, неравнодушных жителей Железнодорожного района и волонтерский центр за участие в сборе гуманитарного груза. Это первая партия гуманитарной помощи для Кушвы. Спасибо всем, кто откликнулся, - сказал замглавы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко.

Сейчас проходит сбор второй партии гуманитарной помощи, который продлится до 5 июля.

Напомним, что разрушительный смерч обрушился на Кушву 22 июня. В результате разгула стихии были повреждены линии электропередач и больше 180 жилых домов. Еще 18 были полностью разрушены. По данным на 1 июля, специалисты отремонтировали 47 домов.