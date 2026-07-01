В Кушве, пострадавшей от смерча, отремонтировали 47 домов

В Кушве отремонтировали 47 домов. Фото: администрация Кушвинского муниципального округа

Губернатор Свердловской области Денис Паслер 1 июля приехал в Кушву, чтобы лично проверить ход восстановления города после смерча. На текущий момент отремонтировано 47 домов.

- Строительно-монтажные работы ведутся на 22 жилых домах, еще 59 – готовят к ремонту. 160 строителей продолжают восстанавливать крыши на пострадавших домах. Кушвинцам, которые решили ремонтировать самостоятельно, региональные власти помогают со стройматериалами, - пояснили в областном Департаменте информационной политики.

Продолжается работа и по вывозу мусора. Каждый день спецмашины делают около 200 рейсов. По последним данным, из города вывезли больше 400 кубометров распиленных деревьев. Специалисты расчистили уже шесть кварталов, а также русло реки Узкой в районе улицы Чапаева.

Совсем скоро в городе полностью восстановят газоснабжение. Пока работы завершены на 52 объектах из 76.

- Электроснабжение восстановлено на 515 объектах из 570. Ремонтные бригады обеспечили возможность подключения электросетей для всех объектов, - пояснил Денис Паслер.

Отмечается, что единовременную выплату получили все обратившиеся жители Кушвы. Однако сами горожане рассказали «КП-Екатеринбург» о некоторых сложностях, с которыми они столкнулись.