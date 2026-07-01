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НовостиОбщество1 июля 2026 5:24

Денис Паслер выехал в пострадавшие от паводка районы

Денис Паслер приехал в Нижний Тагил
Екатерина ГАПОН
Свердловский губернатор лично проверит подтопленные города

Свердловский губернатор лично проверит подтопленные города

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Свердловской области Денис Паслер выехал в пострадавшие от паводка районы. В своих социальных сетях он опубликовал видео в пути.

– Сегодня работаю в нескольких городах региона. Первая точка – Нижний Тагил, – написал Денис Паслер.

Напомним, что 29 июня из-за сильных дождей в Свердловской области пострадали несколько городов. В Нижнем Тагиле сильнее всего подтопило сады – вода зашла в более чем 400 участков. Из Из садов Монзино, Горбуново и села Елизаветинское эвакуированы 108 человек, из них 38 – дети. Кроме того, из-за разлива реки Кушва затопило дорогу к туберкулезной больнице, проезд к ней закрыт.

Последствия паводка также ликвидируют в Нижних Сергах, Первоуральске, Ревде, Бисерти и поселке Северка.