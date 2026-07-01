Из садов под Нижним Тагилом эвакуировали более 100 человек

Жителей эвакуировали из самых подтопленных участков. Фото: Владислав Пинаев

В Нижнем Тагиле после сильных ливней, которые прошли 29 июня, затопило более 400 садовых участков. Из садов Монзино, Горбуново и села Елизаветинское эвакуированы 108 человек, из них 38 – дети. Кроме того, из-за разлива реки Кушва затопило дорогу к туберкулезной больнице, проезд к ней закрыт.

– На Евстюнихе из коллективных садов людей вывозят на лодках: там вода поднялась из-за сброса на реках Баранча и Тагил. В садах на реке Леба в Горбуново эвакуация завершена, уровень воды пошёл на спад, – сообщил в своих соцсетях глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

В связи с паводком глава города провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. После Владислав Пинаев лично выехал на места, которые сильнее всего пострадали от воды.

Напомним, что от паводков также пострадали и другие города Свердловской области. Специалисты ликвидируют последствия наводнения в Нижних Сергах, Первоуральске, Ревде и Бисерти.