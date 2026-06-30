В Нижних Сергах из-за паводка 25 домов остались без газа

Повреждение газопровода обнаружили только утром Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижних Сергах из-за разлива реки, который произошел 29 июня после сильных дождей, 25 остались без газа. Об этом сообщает 4 канал. Поврежденный газопровод специалисты обнаружили утром 30 июня.

– Изначально повреждений газопровода не было, поэтому людей без газоснабжения не оставляли. Но утром обнаружили размытый и оборванный газопровод, после этого часть улицы перекрыли. На сегодняшний день без газа остаются порядка 25 домов, – рассказал начальник комплексной службы АО «ГАЗЭКС» Виктор Левенков.

Напомним, что в Нижних Сергах из-за паводка введен режим ЧС. На данный момент подтопленными остаются 48 домов. Всего в Свердловской области затоплено 7 низководных мостов и 77 частных домов. Транспортное сообщение нарушено с 17 населенными пунктами.