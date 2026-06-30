Власти Нижних Серег пытались изменить русло реки, которая топит город

Русло реки Застава, которое проходит через город, хотели изменить. Фото: Департамент информационной политики

В Нижних Сергах власти хотели изменить русло реки Застава, которая проходи через город и топит местных жителей во время паводков. Соответствующий тендер был опубликован в апреле 2025 года на сайте Госзакупок. На эти цели планировали потратить 118 миллионов рублей.

Помимо изменения русла реки подрядчику предстояло укрепить берега на участке протяженностью 1,5 километра в районе улицы Жукова.

Напомним, что в июле 2020 года из-за сильных ливней уровень воды в реке Застава поднялся и она, выйдя из берегов, изменила направление, снесла дорогу, газопровод, несколько мостов и близлежащие дома. 29 июня 2026 года история едва не повторилась – после продолжительного дождя река вновь вышла из берегов, подтопило 48 домов. Сейчас в Нижних Сергах введен режим ЧС.