В Нижних Сергах и Первоуральске ликвидируют последствия подтоплений

В Нижних Сергах из-за ливней произошел перелив реки Заставка. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Нижних Сергах, Первоуральске и поселке Билимбай продолжают ликвидировать последствия подтоплений. Напомним, что из-за большого количества осадков жители Первоуральска остались без воды, а в Нижних Сергах подтопило 50 домов.

Сейчас в Нижнесергинском районе расчищают русло реки Заставка и откачивают воду из подполья затопленных домов – максимальный уровень не превышал 20 сантиметров. На 30 июня запланирована откачка воды из 38 домов.

– Оперативные группы продолжают работу по подсчету подтопленных участков и сбору информации. В пункте временного размещения находятся 10 человек, в том числе 2 детей. Специалисты чрезвычайного ведомства продолжают оказывать адресную помощь населению, – сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Первоуральске и поселке Билимбай также продолжают расчистку русла реки Патрушиха. Местные жители в эвакуации не нуждаются. Обход затопленных территорий возможен по улицам Олега Кошевого, Лермонтова и Некрасова.

В ликвидации последствий подтоплений задействованы 104 человека и 25 единиц техники, из них от МЧС – 68 специалистов и 13 единиц техники.