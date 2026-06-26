Денис Паслер во второй раз приехал в разрушенную смерчем Кушву

Денис Паслер координирует работу по восстановлению Кушвы Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кушву второй раз за неделю с рабочим визитом приехал губернатор Свердловской области Денис Паслер. Он лично встретился с жителями города, а также оценил восстановление города. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

- Губернатор лично координирует работу по решению возникающих задач, ежедневно получает доклады о результатах и оперативно принимает решения. В работе задействованы предприятия и все службы региона. Помощь в восстановлении оказывают и соседние города, - рассказали в ведомстве.

Денис Паслер возглавил оперштаб. Как уточняется, власти держат на контроле работу всех ведомств. Из регионального бюджета были выделены деньги на восстановление объектов.

Напомним, что 22 июня 2026 года на Свердловскую область обрушился смерч. Сильнее всего пострадала Кушва. Ураган повредил 124 дома, а также разрушил 32. После ЧП помощь потребовалась 21 жителю. После разрушительного смерча в Кушве были затоплены четыре дома. Около 500 человек борются с последствиями природного катаклизма.