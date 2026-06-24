Через день после смерча в Кушве подтопило территории нескольких домов Фото: Алена Зарипова

Новым вызовом для ряда жителей Кушвы стал потоп после смерча в Свердловской области 24 июня 2026 года. После того, как смерч в Свердловской области 22 июня 2026 года прошелся по нескольким улицам Кушвы, 124 дома получили повреждения, 32 были полностью разрушены. В среду 23 июня в городе и соседних населенных пунктах проходили аварийно-восстановительные работы. Продолжаются они и 24 июня. Но в этот день жители города столкнулись также с потопом после смерча в Кушве. «КП-Екатеринбург» собрала все, что известно о затоплении в Свердловской области 24 июня 2026 года после смерча.

Потоп в Кушве (Свердловская область) Видео: Алена Зарипова)

Последние новости о потопе после смерча в Свердловской области

На второй день после смерча, прошедшего в Кушве вечером 22 июня, жители некоторых улиц города сообщили о подтоплении своих участков. Под воду стали уходить дворы и улицы. Ситуацию прокомментировал глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин.

- Уровень воды поднялся в конце улицы Первомайской и доходит до устья впадения в Верхнетуринский пруд, - рассказал «КП-Екатеринбург» мэр Кушвы Михаил Слепухин. - Вчера прошли сильные дожди. Уровень в реке поднялся. Сейчас специалисты обходят мостовые сооружения и места пропуска воды, чтобы они не были засорены. После смерча туда могли забиться остатки стройматериалов, поэтому бригада пошла с осмотром.

Последствия потопа после смерча в Кушве

Как сообщают в МЧС, затопление затронуло придомовые территории четырех частных домов в Кушве. Это произошло из-за засора русла городской реки – уровень воды стал подниматься.

- В настоящее время проводятся работы по расчистке русла, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. – Для обследования русла задействована беспилотная авиационная система.

На данный момент (к 12.00 24 июня, - Прим. Ред.) никакой информации о пострадавших вследствие затопления людей не поступало. Также в МЧС отметили, что не было зафиксировано и затопления жилых домов.

Добавим, что сейчас в Кушве и ближайших населенных пунктах продолжаются аварийно-восстановительные работы. К 22.41 среды 23 июня энергетики восстановили более 8,5 километров линий электропередач.

- Идет оценка жилого фонда, который пострадал или уничтожен, - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области. – Владельцы имущества получат соответствующие выплаты.

Затопление на некоторых улицах Кушвы произошло утром 24 июня Фото: Алена Зарипова

Фото и видео потопа после смерча в Кушве

В социальных сетях жители Кушвы, столкнувшиеся с затоплением после смерча, публикуют снимки случившегося. Вот некоторые из них.

Водой оказались подтоплены участки нескольких домов Фото: Подслушано в Кушве/ Елена Кашина

Затопление затронуло придомовые территории четырех частных домов в Кушве Фото: Подслушано в Кушве/ Елена Кашина

Засорение произошло из-за засора русла реки Кушва Фото: Подслушано в Кушве/ Елена Кашина

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