Профессор Андрей Шихов: смерчи могут возникнуть на востоке Свердловской области

В ближайшее время смерчи могут возникнуть в Свердловской и Тюменской областях, а также в ХМАО Фото: читатель «КП».

Профессор географического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета Андрей Шихов сообщил, что в ближайшие дни смерчи могут возникнуть на востоке Свердловской области, а также в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе.

– В ближайшие же дни риск возникновения смерчей сохраняется в регионах Зауралья - сегодня это восток Свердловской области, Тюменская область и ХМАО. Еще возможно в конце недели также в регионах Зауралья, если выйдет следующий циклон с юга, – поделился Андрей Шихов в беседе с РИА Новости.

Напомним, что 22 июня смерч в Кушве повредил 25 машин, 15 опор ЛЭП и 124 дома, из которых 32 были полностью разрушены. Пострадал 21 человек, двое из них госпитализированы с переломами.

На момент утра 24 июня энергетики вернули электричество в 5 тысяч домов. Сейчас без света остается 281 дом. С улиц города вывезено более 1,3 тысячи кубометров мусора. Ведется прием заявлений на оказание финансовой помощи пострадавшим.