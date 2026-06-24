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НовостиОбщество24 июня 2026 5:03

В Кушве энергетики вернули электричество в более чем 5 тысяч домов

В Кушве экстренные службы продолжают устранять последствия смерча
Никита ПРИХОДЬКО
Смерч обрушился на Свердловскую область 22 июня

Смерч обрушился на Свердловскую область 22 июня

Фото: читатель «КП».

В Кушве продолжаются аварийно-восстановительные работы после смерча, обрушившегося на город 22 июня 2026 года. По данным на утро 24 июня, к электроснабжению уже подключили больше 5 тысяч жилых домов. Без электричества на данный момент остается 281 дом.

- Бригады энергетиков продолжают восстановление электроснабжения, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Ведутся и другие работы по ликвидации последствий смерча. Так, специалисты занимаются ремонтом поврежденных зданий и уборкой города от упавших деревьев и строительного мусора.

Специалисты занимаются уборкой города от упавших деревьев. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Специалисты занимаются уборкой города от упавших деревьев. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

- Всего за сутки вывезено 1375 кубометров мусора. Производится прием заявлений на оказание финансовой помощи пострадавшему населению, - отметили в ведомстве.

Напомним, что для жителей, пострадавших от смерча, предусмотрены выплаты в размере 15 тысяч рублей. Сейчас специалисты продолжают оказывать адресную помощь населению. Всего в ликвидации последствий ЧП участвуют 340 человек и 82 единицы техники.