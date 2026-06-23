Пострадавшим от смерча уральцам выплатят по 15 тысяч рублей

В Кушве пострадали 16 человек, 124 дома повреждены. Фото: читатель «КП»

Пострадавшим от смерча жителям Кушвы выплатят по 15 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Кроме того, за частичную или полную утрату имущества уральцам полагаются субсидии по 75 и 150 тысяч рублей соответственно.

–Пострадавшие получат выплаты: 15 тысяч рублей на первое время, при утрате имущества 75 и 150 тысяч в зависимости от степени повреждений. Деньги поступят в муниципалитет уже завтра, – отметил Денис Паслер.

В Свердловской области смерч обрушился на Кушву Видео: читатель «КП»

По последней информации от МЧС, в результате урагана были уничтожены 16 домов, всего повреждены 124 строения, 25 автомобилей.

По словам синоптика Алексея Пулина, наибольший риск возникновения нового смерча сохраняется на востоке Среднего Урала, рядом с границей Тюменской области.

– В восточных районах Свердловской и западных районах Тюменской области возможны разрушительные шквалы до 30-35 м/с, а также существует умеренная вероятность формирования смерчей, – сообщил Алексей Пулин.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru