Прокуратура устроила проверку после задержки поездов в Кушве Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Транспортная прокуратура организовала проверку после задержки пассажирских поездов в Кушве. Напомним, что инцидент произошел вечером 22 июня – смерч оборвал провода и повалил деревья. Из-за этого были задержаны два пригородных поезда №7079 Екатеринбург – Нижняя Тура и №7073 Екатеринбург – Бокситы.

– Задержка произошла на железнодорожных станциях Гороблагодатская и Кушва. Движение поездов восстановлено в 23:30 того же дня. Общее время задержки составило около 3 часов, – сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Как сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе СвЖД, работы по временному восстановлению контактной сети завершили в 23:14, после чего пригородные поезда отправили далее по маршрутам.

Нижнетагильская транспортная прокуратура проконтролирует ход аварийно-восстановительных работ и организована перевозка пассажиров в сложных метеоусловиях. По результатам проверку надзорное ведомство даст правовую оценку действиям ответственных лиц.