В Кушве из-за поваленных смерчем деревьев встали поезда

Смерч повалил деревья и оборвал линии электропередач. Фото: читатель "КП"

В Кушве вечером 22 июня встали поезда из-за поваленных смерчем деревьев. Они оборвали провода, вследствие чего произошло массовое отключение напряжения контактной сети. Были задержаны несколько пригородных поездов.

– Свердловская железная дорога приняла меры для скорейшего устранения последствий непогоды. В 23:14 были завершены работы по временному восстановлению контактной сети. Пригородные поезда были отправлены далее по маршрутам, – сообщили «КП Екатеринбург» в пресс-службе СвЖД.

Напомним, что 22 июня в Кушве от смерча пострадали 16 человек, один из них госпитализирован с травмой плеча в больницу Нижнего Тагила. Повреждены 124 частных дома, из которых 32 разрушил полностью и 25 автомобилей.

Также повреждены детский сад и школа, в частном секторе повреждены газовые трубы. На данный момент в Кушве восстановлено внешнее электроснабжение.