Число пострадавших в Кушве в результате смерча увеличилось до 21. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин. Кроме этого до двух увеличилось число госпитализированных – в больницу увезли пострадавших с переломами.
– Пункт временного размещения расположен в Доме творчества, там 30 мест. У двух человек выявлены переломы, у остальных – колото-резанные раны, – отметил Михаил Слепухин.
Видео: читатель «КП»
Вечером 22 июня смерч обрушился на Кушву и Туринск. В результате урагана были повреждены 124 дома, 25 автомобилей.
Свердловские власти выплатят по 15 тысяч рублей пострадавшим. Кроме этого уральцы получат 75 тысяч рублей за поврежденное жилье и 150 тысяч за уничтоженное.
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