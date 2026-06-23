Полпред в УрФО Артем Жога контролирует устранение последствий смерча в Кушве

Артем Жога держит на личном контроле ход восстановительных работ Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога сообщил, что держит на личном контроле ход устранения последствий урагана, который обрушился на Свердловскую область 22 июня 2026 года. В эпицентре разгула стихии оказался город Кушва.

- В Кушву направлены все силы на ликвидацию последствий непогоды. Но самое главное – обеспечить всестороннюю поддержку жителям: организовать работу пунктов временного размещения, обеспечить людей необходимыми вещами и питанием, - рассказал Артем Жога.

По данным на 6:00 23 июня, в результате смерча пострадали 16 человек. Стихия повредила 99 частных жилых домов и разрушила еще 32. Также пострадали 25 автомобилей и 15 линий электропередач.

На данный момент в городе развернули пункт временного размещения для 50 человек. Также ведутся работы по восстановлению электроснабжения. По резервной линий напряжение подали 6 тысячам жителей.