Число пострадавших после урагана в Кушве увеличилось до 16 человек

Специалисты МЧС оказывают помощь населению. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Кушве специалисты продолжают ликвидировать последствия урагана, обрушившегося на Свердловскую область 22 июня 2026 года. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, за медицинской помощью обратились уже 16 человек.

- В регионе продолжаются работы по ликвидации последствий комплекса опасных погодных явлений. Специалисты МЧС России оказывают адресную помощь населению. Продолжаются аварийно-восстановительные работы, - пояснили в ведомстве.

По состоянию на 6:00 23 июня, от стихии пострадали 99 частных жилых домов, а также 25 автомобилей и 15 линий электропередач. 32 дома оказались полностью разрушены. Сейчас в Кушве развернут пункт временного размещения на 50 человек.

Как отметили в областном Департаменте информационной политики, ведутся работы по восстановлению электроснабжения. По резервной линии напряжение подали 6 тысячам жителей. В 2:10 к генераторам также подключили канализационную насосную станцию №3, шахту «Южная» и предприятие «Молочная благодать».