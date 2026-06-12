В Екатеринбурге арестовали директора фирмы, где работал виновник ДТП с автобусом

Алексею Яркову избрали меру пресечения Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге арестовали директора транспортной компании ООО «Авто-Ном» Алексея Яркова, в которой работал виновник смертельного ДТП с автобусом у храма «Большой Златоуст». Напомним, трагедия произошла вечером 10 июня. Водитель автобуса №81протаранил автомобиль Lifan, вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов. В ДТП погибли четыре человека, в том числе, ребенок.

В жутком ДТП погибло четыре человека, в том числе, ребенок Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Директор ООО «Авто-Ном» Алексей Ярков заявил, что не признает свою вину

Перед заседанием Алексей Ярков заявил, что не признает свою вину. По его словам, трагедия – несчастный случай, водитель хотел проскочить на желтый сигнал светофора, но не вышло.

Алексей Ярков не признал вину Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Меня там не было, я ничего не могу сказать. Водитель нормальный, работал давно. Автобусы постоянно проходят технические проверки. У нас около ста машин, более миллиона человек перевозим в месяц, - рассказал директор ООО «Авто-Ном».

12 июня Ленинский районный суд отправил Алексей Яркова в СИЗО до 10 августа. Обвиняемый заявил,что не согласен с решением суда и намерен его обжаловать

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