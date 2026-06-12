Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 июня 2026 8:07

В Екатеринбурге арестовали директора фирмы, где работал виновник ДТП с автобусом

В Екатеринбурге директора фирмы, где работал виновник ДТП с автобусом, отправили в СИЗО
Авторы (2):
Татьяна САМОЙЛОВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Алексею Яркову избрали меру пресечения

Алексею Яркову избрали меру пресечения

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге арестовали директора транспортной компании ООО «Авто-Ном» Алексея Яркова, в которой работал виновник смертельного ДТП с автобусом у храма «Большой Златоуст». Напомним, трагедия произошла вечером 10 июня. Водитель автобуса №81протаранил автомобиль Lifan, вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов. В ДТП погибли четыре человека, в том числе, ребенок.

В жутком ДТП погибло четыре человека, в том числе, ребенок

В жутком ДТП погибло четыре человека, в том числе, ребенок

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Директор ООО «Авто-Ном» Алексей Ярков заявил, что не признает свою вину

Перед заседанием Алексей Ярков заявил, что не признает свою вину. По его словам, трагедия – несчастный случай, водитель хотел проскочить на желтый сигнал светофора, но не вышло.

Алексей Ярков не признал вину

Алексей Ярков не признал вину

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Меня там не было, я ничего не могу сказать. Водитель нормальный, работал давно. Автобусы постоянно проходят технические проверки. У нас около ста машин, более миллиона человек перевозим в месяц, - рассказал директор ООО «Авто-Ном».

12 июня Ленинский районный суд отправил Алексей Яркова в СИЗО до 10 августа. Обвиняемый заявил,что не согласен с решением суда и намерен его обжаловать

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru