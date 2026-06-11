В Екатеринбурге проводят обыски в офисе автопредприятия после смертельного ДТП

Следственные органы проводят обыски в автотранспортной компании Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге следственные органы задержали водителя и директора транспортного предприятия после смертельного ДТП у храма. Были заведены уголовные дела как в отношении 49-летнего водителя автобуса, так и на руководителя транспортной компании. Следователи разбираются в обстоятельствах трагедии. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Свердловской области.

- Проводятся обыски в помещениях транспортной компании, осуществляются выемки необходимой технической, характеризующей и иной документации. Анализируются записи камер видеонаблюдения, зафиксировавшие момент ДТП. Устанавливают и допрашивают свидетелей, непосредственных очевидцев, - рассказали в ведомстве.

Сотрудники регионального СК проверяют информацию о том, что перевозчик ранее нарушал правила на дорогах.

- Исследование показало, что в момент аварии водитель был трезв. В базе данных Госавтоинспекции значится, что он имеет шесть нарушений ПДД в Санкт-Петербурге, где ранее пребывал, - сообщал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, что смертельное ДТП произошло вечером 10 июня. Автокатастрофа унесла жизни четырех человек. Двое из погибших – мама с девятилетним сыном. Екатерина Соколова в момент трагедии держала ребенка за руку. Вместе с ними погибли Елена Бекетова и Владислав Сонин.