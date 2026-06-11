В Екатеринбурге не будут снижать скорость автобусов после смертельного ДТП

После смертельной аварии в Екатеринбурге не будут ограничивать скорость общественного транспорта Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге не будут снижать скорость общественного транспорта после смертельного ДТП с автобусом. Об этом «ФедералПресс» сообщил глава города Алексей Орлов.

– У нас есть нештрафуемый порог: если скорость будет снижена до 40 км/ч, все равно будут ехать 60. Не думаю, что водители общественного транспорта массово нарушают скоростной режим, на автобусе так быстро не разгонишься. Но мы будем смотреть в комплексе, чтобы не допустить подобных трагедий, – сообщил градоначальник.

Ранее некоторые урбанисты выступили за ограничение скорости. Также они обратили внимание на ограждение между тротуаром и дорогой, которое не спасло пешеходов. За конструкции заступился замглавы Екатеринбурга Александр Толкачев. Он отметил, что если на большой скорости в ограждение «многотонная махина летит», то оно, конечно, не спасет. А если бы автобус отбросило в сторону, то погибли пассажиры автобуса.

Напомним, что трагедия произошла вечером 10 июня на перекрестке улиц 8 Марта – Малышева возле Храма «Большой Златоуст». Автобус влетел в толпу пассажиров, погибли четыре человека, в том числе 9-летний мальчик с матерью. Пострадали еще пять человек, трое из которых госпитализированы.