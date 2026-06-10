Появилось видео с места смертельного ДТП с автобусом в Екатеринбурге

Автобус влетел в стену храма Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Появилось видео с места ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга. В настоящее время известно о четырех погибших. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.

Трагедия произошла вечером 10 июня у храма Большой Златоуст (перекресток 8 Марта-Малышева). По неизвестной пока причине автобус на высокой скорости вылетел на тротуар. После этого он ударился о стену храма, в этот момент там находились несколько человек.

Автобус врезался в храм в Екатеринбурге

По словам Дениса Паслера, в настоящее время известно о четырех пострадавших.

- Семь бригад скорой помощи, включая реанимационные, оказывают помощь на месте, - сообщил губернатор.

Позже появилось видео смертельного ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга.