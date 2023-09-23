Названа причина смерти беременной жительницы Ирбита

Женщина жила вместе с мужем и двумя сыновьями Фото: читатель «КП»

Предварительной причиной смерти 36-летней жительницы Ирбита назван инсульт. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник. Ранее в полиции и Следственном комитете заявляли, что, вероятно, смерть беременной женщины не носит криминального характера.

- Приезжали судмедэксперты из Екатеринбурга. Предварительно – инсульт, - пояснил инсайдер.

Напомним, что тело женщины обнаружили в квартире 19 сентября.

Добавим, что накануне в Екатеринбурге свела счеты с жизнью 33-летняя уроженка Киргизии.

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