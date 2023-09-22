Тело 33-летней Медины обнаружили утром 22 сентября Фото: читатель «КП»

В Екатеринбурге на улице Пехотинцев обнаружили тело 33-летней Медины. Как стало известно «КП-Екатеринбург», женщина покончила с собой. Прибывшей бригаде скорой помощи лишь оставалось констатировать смерть уроженки Киргизии.

- У нее и раньше были проблемы с психикой. Мысли о суициде появились после рождения второго ребенка. До этого попытка уйти из жизни уже была, но тогда ее спасли, - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.

Напомним, что 6 сентября в Академическом погибла 23-летняя жительница Пермского края Кристина. Девушка выпала из окна 24 этажа, у нее остался 9-месячный сын. А в Березовском обнаружили тела психиатра Николая Макроцкого и его сына-инвалида Андрея.

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