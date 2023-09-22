В Екатеринбурге девушка выпала из окна девятиэтажки

На место ЧП прибыли сотрудники скорой помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге девушка выпала из окна многоэтажки. Инцидент произошел утром 22 сентября на улице Пехотинцев, 12. Об этом сообщили очевидцы Telegram-каналу «Безумный ЕКБ».

- На месте работали две бригады врачей. По всей видимости спасти не удалось, - отмечает свидетель ЧП.

«КП-Екатеринбург» обратилась за информацией в Следственный комитет по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментария.

Ранее, 19 сентября, в Свердловской области нашли тело беременной женщины. Жительница Ирбита была на шестом месяце беременности.

- Следователь СКР выехал на место ЧП. Женщина с семьей жила на улице 50 лет Октября, - рассказал источник «КП-Екатеринбург».

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