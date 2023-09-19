Женщина жила вместе с мужем и двумя сыновьями Фото: читатель «КП»

В Ирбите обнаружено тело 36-летней женщины. Как стало известно «КП-Екатеринбург», тело свердловчанки было найдено в квартире, где она проживала с сыновьями 7 и 10 лет и мужем. В семье ожидалось пополнение через три месяца. По предварительной информации, смерть женщины не носит криминального характера.

- Следователь СКР выехал на место ЧП. Женщина с семьей жила на улице 50 лет Октября, - рассказал источник «КП-Екатеринбург».

В Следственном комитете сообщили, что тело женщины будет направлено на экспертизу.

- Проверка проводится следственным отделом СКР по городу Ирбит. Тело будет направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти. При внешнем осмотре телесных повреждений нет, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Сейчас полиция опрашивает соседей семьи Фото: читатель «КП»

Официальный представитель регионального Главка полиции Валерий Горелых отметил, что сотрудники МВД опрашивают соседей семьи.

- Полицейские предварительно установили, что смерть женщины не связана с проявлением криминала, - пояснил полковник Горелых.

Напомним, что в конце августа в Артемовском при родах скончалась 26-летняя сержант полиции Анастасия Клепинина.

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