Женщина жила вместе с мужем и двумя сыновьями Фото: читатель «КП»
В Ирбите обнаружено тело 36-летней женщины. Как стало известно «КП-Екатеринбург», тело свердловчанки было найдено в квартире, где она проживала с сыновьями 7 и 10 лет и мужем. В семье ожидалось пополнение через три месяца. По предварительной информации, смерть женщины не носит криминального характера.
- Следователь СКР выехал на место ЧП. Женщина с семьей жила на улице 50 лет Октября, - рассказал источник «КП-Екатеринбург».
В Следственном комитете сообщили, что тело женщины будет направлено на экспертизу.
- Проверка проводится следственным отделом СКР по городу Ирбит. Тело будет направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти. При внешнем осмотре телесных повреждений нет, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Сейчас полиция опрашивает соседей семьи Фото: читатель «КП»
Официальный представитель регионального Главка полиции Валерий Горелых отметил, что сотрудники МВД опрашивают соседей семьи.
- Полицейские предварительно установили, что смерть женщины не связана с проявлением криминала, - пояснил полковник Горелых.
Напомним, что в конце августа в Артемовском при родах скончалась 26-летняя сержант полиции Анастасия Клепинина.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru