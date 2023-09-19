По предварительной информации, смерть женщины не носит криминального характера Фото: читатель «КП»

В Ирбите устанавливаются причины смерти 36-летней Гульнары Б. Как стало известно «КП-Екатеринбург», педагог-психолог местного мотоциклетного техникума скончалась 19 сентября. В Следственном комитете сообщили, что тело женщины будет направлено на экспертизу.

- Проверка проводится следственным отделом СКР по городу Ирбит. Тело будет направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти. При внешнем осмотре телесных повреждений нет, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Пресс-секретарь регионального Главка полиции Валерий Горелых отметил, что сотрудники МВД опрашивают соседей семьи.

- Полицейские предварительно установили, что смерть женщины не связана с проявлением криминала, - пояснил полковник Горелых.

По данным «КП-Екатеринбург», погибшая была на шестом месяце беременности.

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