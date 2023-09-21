Тела мужчин нашли 19 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском нашли тело известного психиатра Николая Макроцкого и его сына-инвалида. Как сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, трупы обнаружил старший сын врача.

– Сообщение в полицию о данном ЧП поступило по линии 112 в дежурную часть полиции Березовского от старшего сына главы семьи. Следов применения холодного и огнестрельного оружия сыщики не обнаружили. Собранные по данному факту материалы полиция для принятия процессуального решения направила в органы СКР, - пояснил полковник Горелых.

Источник «КП-Екатеринбург» в силовых структурах пояснил, что тела Николая Макроцкого и его сына нашли 19 сентября. По основной версии, психиатр убил сына и покончил с собой.

– В настоящее время сотрудниками следственного отдела по городу Березовский СУ СК России по Свердловской области проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, - заявили в СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, что 19 сентября в Екатеринбурге в ванне утонула двухлетняя девочка. В отношении матери возбудили уголовное дело.

Добавим, что в Ирбите было обнаружено тело 36-летней женщины. Как стало известно «КП-Екатеринбург», труп свердловчанки было найдено в квартире, где она проживала с сыновьями 7 и 10 лет и мужем. В семье ожидалось пополнение через три месяца. По предварительной информации, смерть женщины не носит криминального характера.

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