Малышка скончалась 19 сентября Фото: Олег ГАЛИМОВ

- Любимая дочурка, как же быстро ты растешь. С двумя годиками тебя, - писала на своей странице 22-летня екатеринбурженка Валентина.

А теперь, спустя две недели, девушка готовится к похоронам. 19 сентября ее единственная дочка Аня (имя изменено – прим.ред) утонула в ванне. Своей вины за случившееся девушка не отрицает и уже морально готовится к суду. Ей может грозить до двух лет лишения свободы.

Валентина дала показания в Следственном комитете и была отпущена под подписку о невыезде Фото: читатель «КП»

Валентина с дочкой жила на Эльмаше в квартире бойфренда Павла, который в момент трагедии был на работе. Утверждает, что накануне не выпивала.

- Я часто ее так оставляла одну в ванне, - рассказала «КП-Екатеринбург» Валентина. – Отошла минут на 30-40. Обычно она кричала мне, чтобы я ее забрала. А тут тишина была. Когда я вернулась, она была уже мертва. Меня допросили, но будут еще вызывать в Следственный комитет. Вероятно, будут судить по 109 УК «Причинение смерти по неосторожности».

В СК подтвердили факт возбуждения уголовного дела.

- В настоящее время следователем СКР выполняется комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы. Осуществлён осмотр места происшествия, проводятся допросы, необходимые экспертные исследования, истребован и анализируется характеризующий материал в отношении семьи, в которой произошла трагедия, - пояснили в СУ СКР по Свердловской области.

В городской полиции отметили, что семья Валентины не состояла на учете.

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