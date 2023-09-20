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НовостиПроисшествия20 сентября 2023 7:56

СК заведет дело на мать с Эльмаша, у которой в ванне утонула дочь

По словам девушки, она часто оставляла малышку купаться в одиночестве
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Ванна, в которой утонула девочка

Ванна, в которой утонула девочка

Фото: Олег ГАЛИМОВ

Следственный комитет планирует возбудить уголовное дело по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности» в отношении 22-летней Валентины. 19 сентября девушка не уследила за дочкой, которая купалась в ванне. В результате малышка утонула.

- Я часто ее так оставляла. Обычно она меня звала, и я ее забирала. Я отошла на 40 минут. Вернулась - она уже мертвая. Сказали, что будут дело возбуждать. Но можно и условный срок там получить, - пояснила «КП-Екатеринбург» Валентина.

Девушка живет на Эльмаше в квартире молодого человека с весны этого года. С родным отцом девочки она общение не поддерживает. Сейчас Валентина под подпиской о невыезде.