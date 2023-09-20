Мама девочки была в состоянии алкогольного опьянения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга погибла двухлетняя малышка. Как стало известно «КП-Екатеринбург», трагедия произошла 19 сентября в многоэтажке на проспекте Космонавтов. По предварительной версии, женщина оставила девочку одну в ванной.

- Семья благополучная, на учете не состоит. Женщина купала дочку, но потом отлучилась в комнату. Когда вернулась, девочка уже была мертва – утонула. В крови матери был выявлен алкоголь, - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

На момент публикации получить комментарий в СУ СКР по Свердловской области не удалось. В ведомстве воздержались от заявлений.

Напомним, что в мае на Эльмаше отчим задушил двухлетнюю дочку сожительницы. А накануне в Ирбите скончалась 36-летняя беременная женщина.

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