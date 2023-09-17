Niletto презентовал песню «Ты че такая смелая» на концерте в Екатеринбурге

Певец исполнил главные хиты и порадовал поклонников новым треком Фото: Алексей БУЛАТОВ

Niletto презентовал новую песню «Ты че такая смелая» во время выступления на «БоксЗабеге» в Екатеринбурге. Певец стал хедлайнером большого спортивного праздника вместе с Ольгой Бузовой.

- Сейчас сделаем предпремьеру. Этой песни еще нигде нет. Но она обязательно выйдет, - объявил Niletto.

Зрители, которых собралось у сцены на Октябрьской площади больше 10 000, поддержали исполнителя.

- Вам понравился трек? – спросил Данил Прытков (настоящее имя исполнителя, - Прим. ред.)

- Да! – прокричали в ответ фанаты.

Во время одной из песен к сцене прибежала Ольга Бузова, которая на тот момент уже выступила. Певица начала снимать с Niletto видео, подпевать ему и танцевать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ольга Бузова назвала себя «дурочкой», а Niletto завел толпу: артисты оторвались на бесплатном концерте в Екатеринбурге. Ольга Бузова и Niletto зажгли на бесплатном концерте в Екатеринбурге (подробнее)

Звезда «Интернов» на красном Porsche, муж Пересильд в «спортивках»: актеры съехались на кинофестиваль в Екатеринбурге. В Екатеринбурге на открытии фестиваля «Одна шестая» собралась огромная толпа (подробнее)