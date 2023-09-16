Ольга Бузова спустилась к фанатам на бесплатном концерте в Екатеринбурге

В Екатеринбурге во время бесплатного концерта в честь «БоксЗабега» Ольга Бузова решила спуститься к фанатам
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге во время бесплатного концерта в честь «БоксЗабега» Ольга Бузова решила спуститься к фанатам. Однако, обратно на сцену она самостоятельно подняться не смогла.
- Вот я дурочка! Слезла, а как обратно подняться, не подумала, - сказала Ольга, когда спустилась.
Вернутся обратно ей помог директор - он провел ее за сценой. Когда артистка поднималась обратно, то пожаловалась в микрофон на ветки деревьев.
Напоминаем, 16 сентября отмечается Всемирный день бега и по этому случаю в Екатеринбурге проходило два спортивных мероприятия: массовый забег «Кросс нации» и «БоксЗабег». В этом году в первом участвовало почти 20 тысяч человек, они оказались жителями 78 муниципалитетов Свердловской области. А во втором - 3600 человек, его организаторы ограничили количество участвующих ради безопасности.
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