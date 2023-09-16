Ольга Бузова спустилась к фанатам на бесплатном концерте в Екатеринбурге

В Екатеринбурге во время бесплатного концерта в честь «БоксЗабега» Ольга Бузова решила спуститься к фанатам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге во время бесплатного концерта в честь «БоксЗабега» Ольга Бузова решила спуститься к фанатам. Однако, обратно на сцену она самостоятельно подняться не смогла.

- Вот я дурочка! Слезла, а как обратно подняться, не подумала, - сказала Ольга, когда спустилась.

Вернутся обратно ей помог директор - он провел ее за сценой. Когда артистка поднималась обратно, то пожаловалась в микрофон на ветки деревьев.

Напоминаем, 16 сентября отмечается Всемирный день бега и по этому случаю в Екатеринбурге проходило два спортивных мероприятия: массовый забег «Кросс нации» и «БоксЗабег». В этом году в первом участвовало почти 20 тысяч человек, они оказались жителями 78 муниципалитетов Свердловской области. А во втором - 3600 человек, его организаторы ограничили количество участвующих ради безопасности.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru