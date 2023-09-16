Около 20 тысяч человек пришли на «Кросс нации» в Екатеринбурге

Утром 16 сентября в Екатеринбурге прошел массовый забег «Кросс нации»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Утром 16 сентября в Екатеринбурге прошел массовый забег «Кросс нации» в честь Всероссийского дня бега. В этом году в нем участвовало почти 20 тысяч человек, они оказались жителями 78 муниципалитетов Свердловской области.
- Забег традиционно проходит в третью субботу сентября в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» и выполняет задачи нацпроекта Демография», - сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Забег традиционно проходит в третью субботу сентября
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Главный старт состоялся от площади Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина. Задачей спортсменов было преодолеть дистанцию от 1 до 12 километров, в зависимости от возраста и физической подготовки. Участники, ставшие вторыми и третьими в своей возрастной категории, будут награждены медалями и памятными дипломами, а победители «Кросс нации» – кубками.
Каждому участнику дали стартовый и финишный наборы. Стартовый пакет включал нагрудный номер и медицинскую страховку на период забега. В финишный пакет положили воду, сертификат участника и подарки от партнёров мероприятия.
В «Кроссе нации» этого года во всей России приняли участие 340 тысяч человек.
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