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НовостиОбщество15 сентября 2023 10:18

«Единая Россия» приостановила членство главы Горноуральского ГО

Причиной тому стало возбуждение уголовного дела на Дмитрия Летникова
Дарья ЧИПУРИНА
Если же суд признает вину Дмитрия Летникова, он будет исключен из партии

Если же суд признает вину Дмитрия Летникова, он будет исключен из партии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Единая Россия» приостановила членство главы Горноуральского ГО. Причиной тому стало возбуждение уголовного дела на Дмитрия Летникова. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

- В связи с возбуждением уголовного дела в отношении Главы Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова в соответствии с пунктом 4.4.4. Устава Партии членство его в партии будет приостановлено на ближайшем заседании Президиума регионального политсовета, - отметили в «Единой России».

Если же суд признает вину Дмитрия Летникова, он будет исключен из партии.

Напомним, ранее в Екатеринбурге депутата Виктора Бабенко обвинили в незаконном шествии в День ВДВ. На него возбудили административное дело. Однако позже было решено не штрафовать депутата.

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