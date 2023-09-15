Если же суд признает вину Дмитрия Летникова, он будет исключен из партии Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Единая Россия» приостановила членство главы Горноуральского ГО. Причиной тому стало возбуждение уголовного дела на Дмитрия Летникова. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

- В связи с возбуждением уголовного дела в отношении Главы Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова в соответствии с пунктом 4.4.4. Устава Партии членство его в партии будет приостановлено на ближайшем заседании Президиума регионального политсовета, - отметили в «Единой России».

Если же суд признает вину Дмитрия Летникова, он будет исключен из партии.

Напомним, ранее в Екатеринбурге депутата Виктора Бабенко обвинили в незаконном шествии в День ВДВ. На него возбудили административное дело. Однако позже было решено не штрафовать депутата.

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