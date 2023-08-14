В Екатеринбурге депутата осудят за шествие в День ВДВ

Главной причиной возбуждения дела было шествие к мемориалу «Черный тюльпан». Фото: соцсети Виктора Бабенко

В Екатеринбурге депутата Дмитрия Бабенко будут судить за шествие ветеранов в День ВДВ. На афганца возбудили уголовное дело за проведение праздничных мероприятий. Об этом депутат рассказал в своих социальных сетях.

Слушанье по делу назначено на 17 августа. Материалы будет рассматривать Ленинский районный суд. Главной причиной возбуждения дела было шествие к мемориалу «Черный тюльпан». За это депутату грозит штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы.

- Министерство общественной безопасности Свердловской области отказалось согласовывать наше публичное мероприятие: «…проведение публичных мероприятий в соответствии с протоколом Оперативного штаба от 26.10.2022 №1 на территории Свердловской области ограничено», - делится Дмитрий Бабенко.

Однако протокол не опубликован на сайте министерства и не был приложен к ответу на запрос. Именно поэтому понять, в каких формах возможно было проведение шествия, нельзя.

Дмитрий Бабенко отметил, что шествия проходят уже не первый год. Второго августа в городе всегда проводятся показательные прыжки парашютистов, шествие и возложения цветов к мемориалу.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru