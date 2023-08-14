В Екатеринбурге депутата осудят за шествие в День ВДВ

Главной причиной возбуждения дела было шествие к мемориалу «Черный тюльпан». Фото: соцсети Виктора Бабенко
В Екатеринбурге депутата Дмитрия Бабенко будут судить за шествие ветеранов в День ВДВ. На афганца возбудили уголовное дело за проведение праздничных мероприятий. Об этом депутат рассказал в своих социальных сетях.
Слушанье по делу назначено на 17 августа. Материалы будет рассматривать Ленинский районный суд. Главной причиной возбуждения дела было шествие к мемориалу «Черный тюльпан». За это депутату грозит штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы.
- Министерство общественной безопасности Свердловской области отказалось согласовывать наше публичное мероприятие: «…проведение публичных мероприятий в соответствии с протоколом Оперативного штаба от 26.10.2022 №1 на территории Свердловской области ограничено», - делится Дмитрий Бабенко.
Однако протокол не опубликован на сайте министерства и не был приложен к ответу на запрос. Именно поэтому понять, в каких формах возможно было проведение шествия, нельзя.
Дмитрий Бабенко отметил, что шествия проходят уже не первый год. Второго августа в городе всегда проводятся показательные прыжки парашютистов, шествие и возложения цветов к мемориалу.
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