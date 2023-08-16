Главного свердловского десантника не будут штрафовать за шествие в День ВДВ

Главной причиной возбуждения дела было шествие к мемориалу «Черный тюльпан». Фото: соцсети Виктора Бабенко

Главного свердловского десантника Виктора Бабенко не будут штрафовать за шествие в День ВДВ. Его признали «организованным переходом». Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

- Только благодаря публичной огласке и вмешательству губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева беспредельное дело сегодня возвращено из суда обратно в МОБ ввиду «неполноты представленных материалов», - пояснил депутат.

По мнению Александра Хинштейна, за такие поступки, наоборот, стоит благодарить, а не наказывать. С точки зрения закона состав нарушения есть, однако с точки зрения духа наказывать Бабенко не за что.

Напомним, что на афганца Виктора Бабаенко возбудили уголовное дело за проведение праздничных мероприятий. Депутату грозил штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы. Главной причиной возбуждения дела было шествие к мемориалу «Черный тюльпан».

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru