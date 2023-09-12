Свердловское УФАС проверит цены на бензин в регионе

Служба проанализирует цепочку ценообразования на бензин Фото: Олег УКЛАДОВ

Свердловское Управление Федеральной Антимонопольной Службы заинтересовалось подорожанием бензина в регионе. Ведомство проведет проверку в связи с ростом цен.

- Территориальные органы проверят экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев, - пояснили в региональном УФАС.

Служба проанализирует цепочку ценообразования на бензин. Провести проверку решили после мониторинга ситуации на рынке нефтепродуктов. Если же ведомство найдет нарушения, будут приняты меры антимонопольного реагирования.

Ранее, в сентябре 2021 года, в отдаленном уральском поселке снизили цены на бензин после вмешательства УФАС. Повышение стоимости было ничем не обосновано.

В Шалинском городском округе компания не только завысила стоимость бензина, но и установила разную цену на топливо при оплате наличными и безналичном расчете.

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