В отдаленном уральском поселке снизили цены на бензин после вмешательства УФАС

Жители Шалинского городского округа заметили изменение цен на бензин 16 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловское УФАС выдало предупреждение ООО «Шалинское строительное управление» за повышение цен на бензин. Об этом сообщает само антимонопольное ведомство.

- Повышение цен не было экономически и технологически обоснованным, - говорится в сообщении.

В Шалинском городском округе компания не только завысила стоимость бензина, но и установила разную цену на топливо при оплате наличными и безналичном расчете.

Жители заметили изменения цен 16 августа. Они утверждают, что при оплате бензина картой цена была выше.

Свердловское УФАС предупредило ООО «Шалинское строительное управление», что стоимость топлива нужно снизить. Также ведомство до сих пор работает над вопросом о разной цене при оплате наличными и безналом.

Компания уже отчиталась, что снизила цену на бензин АИ-92 на 1,1 рубля, на АИ-95 - на 0,5 рубля, а на дизельное топливо на 1,5 рубля. УФАС отмечает, что ООО «Шалинское строительное управление» доминирует в округе на рынке розничной торговли бензином и дизельным топливом.

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