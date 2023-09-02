Появились подробности смерти школьника в Каменске-Уральском

Врачам не удалось спасти подростка Фото: Александр БОЙКО

Прокуратура Каменска-Уральского начала проверку после смерти школьника 1 сентября. 15-летний подросток надышался газом во время прогулки с друзьями.

- Установлено, что 1 сентября поступило сообщение о гибели несовершеннолетнего мальчика. По предварительной информации, в дневное время подросток во время прогулки внезапно почувствовал себя плохо, предположительно от вдыхания паров газовой смеси из баллона, упал на землю, - сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Подростки, которые были рядом с ним, вызвали скорую помощь. Однако прибывшие на место ЧП медики смогли лишь констатировать смерть школьника. В кармане у погибшего нашли баллончик с газом для заправки зажигалок.

Ребенок воспитывался в полной семье, учился в восьмом классе. На учете в органах системы профилактики не состоял.

- Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе даст правовую оценку деятельности органов системы профилактики по работе с указанным подростком и его семьей, - заключили в прокуратуре.

Доследственная проверка находится на контроле прокуратуры. По ее результатам при наличии оснований будут приняты необходимые меры.

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