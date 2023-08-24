Участникам спортивного фестиваля в Екатеринбурге раздают презервативы

Фото: Ксения Гоголева, Свердловской областной центр СПИДа

В Екатеринбурге продолжается Международный фестиваль университетского спорта. Участникам раздают презервативы и тематические буклеты на русском и английских языках о ВИЧ-инфекции.

- В общежитиях, где живут атлеты, специалисты Свердловского областного центра СПИДа организовали профилактические уголки по ВИЧ-инфекции, - рассказали в Роспотребнадзоре Свердловской области.

Также санврачи отметили, что для проведения профилактики ВИЧ-инфекции и получения медицинской консультации для гостей фестиваля в Областном центре СПИДа организовано круглосуточное дежурство врачей-инфекционистов. Кроме того, круглосуточно работает горячая линия по вопросам ВИЧ-инфекции по номеру +7-343-31-000-31.

Отметим, что на фестиваль в столицу Урала съехались спортсмены из 36 стран, 281 вуза и 160 городов.

Напомним, в прошлом году Свердловская область вошла в список регионов с наибольшим числом ВИЧ-инфицированных.

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