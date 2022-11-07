Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 ноября 2022 4:54

Свердловская область вошла в список регионов-лидеров по заболеваемости ВИЧ

С начала года в России зарегистрировано 40 187 заболевших
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные по ВИЧ

Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные по ВИЧ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область вошла в список регионов с наибольшим числом ВИЧ-инфицированных. Об этом свидетельствуют данные с января по август 2022 года, опубликованные Федеральной службой государственной статистики.

- Половина всех выявленных больных ВИЧ-инфекцией учтена в 14 субъектах Российской Федерации: Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Москве, Санкт-Петербурге, Иркутской, Кемеровской, Оренбургской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях, Республике Башкортостан, - указано в документе.

Также сообщается, что с начала года в России зарегистрировано 40 187 человек с ВИЧ, из которых 359 - дети. Сколько заболевших в нашем регионе не уточняется.

Напомним, в Свердловской области запустили систему самотестирования на ВИЧ. Специальный набор могут заказать все желающие старше 18 лет.