Самотестирование прошли уже 200 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области запустили систему самотестирования на ВИЧ. По данным регионального правительства, набор могут заказать все желающие, достигшие 18 лет, на сайте.

- Его бесплатно и анонимно доставят на дом или самостоятельно можно забрать в ближайшей аптеке. Процедура занимает не более 10 минут, после чего тест показывает точный результат, который необходимо подтвердить в лаборатории, - рассказали в правительстве Свердловской области.

Самотестирование прошли уже 200 свердловчан, все получили отрицательный результат. При желании каждый может обратиться на горячую линию 8 800 550 68 41, чтобы обсудить риски процедуры.