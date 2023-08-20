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Спорт20 августа 2023 17:39

В Екатеринбурге дали старт Международному фестивалю Университетского спорта

На церемонии открытия показали зрелищное шоу Ильи Авербуха
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Международный фестиваль университетского спорта открылся 20 августа

Международный фестиваль университетского спорта открылся 20 августа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вечером 20 августа официально открылся Международный фестиваль университетского спорта. Масштаб события трудно переоценить: в столицу Урала съехались спортсмены из 36 стран, 281 вуза и 160 городов. От каждого университета на сцену с флагами вышли их представители. Некоторых особенно громко поддерживали с трибун.

Спортсмены из множества стран перед открытием радовались событию

Спортсмены из множества стран перед открытием радовались событию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди стран-участников есть страны СНГ, БРИКС и ШОС. Например, Индия, Пакистан, Китай и другие. Перед церемонией открытия атлеты радостно приветствовали друг друга, и языковой барьер помехой никому не стал. Кроме того, Екатеринбург накануне открытия посетили и министр спорта РФ Олег Матыцин, а также заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Спортсмены позировали на камеры

Спортсмены позировали на камеры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я уверен, что здесь будут показаны выдающиеся результаты. Это очень волнительно - проходить через Деревню, где разместились атлеты, и видеть разные флаги, слышать разную речь. Событие действительно неординарное, выдающееся, - говорил Дмитрий Чернышенко.

Спортсмены знакомились друг с другом

Спортсмены знакомились друг с другом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зрелищное шоу придумывал российский режиссер театрализованных шоу Илья Авербух.

- Это и официоз в том числе, поэтому очень важно найти правильный темпоритм. Я думаю, что нам удалось сделать очень много различных номеров, с использованием современных технологий, которые используются во всех крупных гала-мероприятиях, - отмечал Авербух.

По его задумке, в шоу были отображены главные символы Екатеринбурга: творчество Павла Бажова, Свердловский рок-клуб, а также показали в одном из номеров будущее в спорте страны, «Игры Будущего».

Акробаты и танцоры показали зрелищное шоу

Акробаты и танцоры показали зрелищное шоу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На церемонии прозвучал гимн Российской Федерации, гимн Международного фестиваля, а затем торжественно подняли флаг страны.

- Ваш фестиваль - новое уникальное явление в международном спортивном календаре. Он собрал университетскре команды из разных регионов мира, чтобы участники смогли достойно отстоят спортивную честь своих стран, вместе ощутить неповторимую атмосферу студенческого спорта, дружбы и взаимопонимания, - передал слова президента России Владимира Путина Игорь Левитин.

На церемонии прозвучал гимн Российской федерации

На церемонии прозвучал гимн Российской федерации

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С приветственным словом к атлетам обратились и министр спорта РФ Олег Матыцин, а также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко официально дал старт Фестивалю.

Прозвучала официальная речь Евгения Куйвашева

Прозвучала официальная речь Евгения Куйвашева

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Красочное шоу с многочисленными акробатами, танцорами завершилось живым выступлением Хабиба, который исполнил свои хиты. Показываем самые яркие моменты с церемонии открытия Международного фестиваля университетского спорта, который завершится 31 августа. Всего соревнования пройдут по 14-ти видам спорта на нескольких объектах.

Перед зрителями выступила цифровая копия талисмана фестиваля - соболенка Кедри

Перед зрителями выступила цифровая копия талисмана фестиваля - соболенка Кедри

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Международном фестивале примут участие спортсмены из 36 стран

В Международном фестивале примут участие спортсмены из 36 стран

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Режиссер Илья Авербух обыграл в шоу историю Свердловского рок-клуба

Режиссер Илья Авербух обыграл в шоу историю Свердловского рок-клуба

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представитель каждого университета вышел на сцену с флагом

Представитель каждого университета вышел на сцену с флагом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На церемонии открытия был поднят флаг Российской федерации

На церемонии открытия был поднят флаг Российской федерации

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На церемонии обыграли и будущие спортивные события

На церемонии обыграли и будущие спортивные события

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Акробаты показали шоу для зрителей

Акробаты показали шоу для зрителей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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