В Екатеринбурге дали старт Международному фестивалю Университетского спорта

Международный фестиваль университетского спорта открылся 20 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вечером 20 августа официально открылся Международный фестиваль университетского спорта. Масштаб события трудно переоценить: в столицу Урала съехались спортсмены из 36 стран, 281 вуза и 160 городов. От каждого университета на сцену с флагами вышли их представители. Некоторых особенно громко поддерживали с трибун.

Спортсмены из множества стран перед открытием радовались событию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди стран-участников есть страны СНГ, БРИКС и ШОС. Например, Индия, Пакистан, Китай и другие. Перед церемонией открытия атлеты радостно приветствовали друг друга, и языковой барьер помехой никому не стал. Кроме того, Екатеринбург накануне открытия посетили и министр спорта РФ Олег Матыцин, а также заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Спортсмены позировали на камеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я уверен, что здесь будут показаны выдающиеся результаты. Это очень волнительно - проходить через Деревню, где разместились атлеты, и видеть разные флаги, слышать разную речь. Событие действительно неординарное, выдающееся, - говорил Дмитрий Чернышенко.

Спортсмены знакомились друг с другом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зрелищное шоу придумывал российский режиссер театрализованных шоу Илья Авербух.

- Это и официоз в том числе, поэтому очень важно найти правильный темпоритм. Я думаю, что нам удалось сделать очень много различных номеров, с использованием современных технологий, которые используются во всех крупных гала-мероприятиях, - отмечал Авербух.

По его задумке, в шоу были отображены главные символы Екатеринбурга: творчество Павла Бажова, Свердловский рок-клуб, а также показали в одном из номеров будущее в спорте страны, «Игры Будущего».

Акробаты и танцоры показали зрелищное шоу Фото: Алексей БУЛАТОВ

На церемонии прозвучал гимн Российской Федерации, гимн Международного фестиваля, а затем торжественно подняли флаг страны.

- Ваш фестиваль - новое уникальное явление в международном спортивном календаре. Он собрал университетскре команды из разных регионов мира, чтобы участники смогли достойно отстоят спортивную честь своих стран, вместе ощутить неповторимую атмосферу студенческого спорта, дружбы и взаимопонимания, - передал слова президента России Владимира Путина Игорь Левитин.

На церемонии прозвучал гимн Российской федерации Фото: Алексей БУЛАТОВ

С приветственным словом к атлетам обратились и министр спорта РФ Олег Матыцин, а также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко официально дал старт Фестивалю.

Прозвучала официальная речь Евгения Куйвашева Фото: Алексей БУЛАТОВ

Красочное шоу с многочисленными акробатами, танцорами завершилось живым выступлением Хабиба, который исполнил свои хиты. Показываем самые яркие моменты с церемонии открытия Международного фестиваля университетского спорта, который завершится 31 августа. Всего соревнования пройдут по 14-ти видам спорта на нескольких объектах.

Перед зрителями выступила цифровая копия талисмана фестиваля - соболенка Кедри Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Международном фестивале примут участие спортсмены из 36 стран Фото: Алексей БУЛАТОВ

Режиссер Илья Авербух обыграл в шоу историю Свердловского рок-клуба Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представитель каждого университета вышел на сцену с флагом Фото: Алексей БУЛАТОВ

На церемонии открытия был поднят флаг Российской федерации Фото: Алексей БУЛАТОВ

На церемонии обыграли и будущие спортивные события Фото: Алексей БУЛАТОВ

Акробаты показали шоу для зрителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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