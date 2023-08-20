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20 августа 2023 17:25

Церемония открытия Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

Алексей БУЛАТОВ
Церемония открытия Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

Церемония открытия Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

Церемония открытия Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

Церемония открытия Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

Церемония открытия Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

Церемония открытия Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

Церемония открытия Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

Церемония открытия Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

Церемония открытия Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

Церемония открытия Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

Церемония открытия Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

Церемония открытия Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

Церемония открытия Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

Церемония открытия Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

Церемония открытия Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

Церемония открытия Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

Церемония открытия Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

Церемония открытия Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

Церемония открытия Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

Церемония открытия Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге