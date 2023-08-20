Бажов, Свердовский рок-клуб и Хабиб: Илья Авербух рассказал о церемонии открытия Фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

Илья Авербух режиссировал церемонию открытия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Торжественное открытие Международного фестиваля университетского спорта постаралось отобразить дух Екатеринбурга. Об этом в ходе встречи с журналистами заявил режиссер театрализованных шоу Илья Авербух. Именно он создавал церемонию открытия, передает корреспондент «КП-Екатеринбург».

- Это и официоз в том числе, поэтому очень важно найти правильный темпоритм. Я думаю, что нам удалось сделать очень много различных номеров, с использованием современных технологий, которые используются во всех крупных гала-мероприятиях, - отметил Авербух.

В основу церемонии легла сила духа, победы, любви и молодости Фото: Алексей БУЛАТОВ

В основу церемонии легла сила духа, победы, любви и молодости. По мнению режиссера, именно с таким посылом и должно пройти открытие. Все сюжеты будут переплетены между собой.

- Будет номер про историю, я подошел со стороны Павла Бажова, мы откроем шкатулку, покажем сказочную историю. Безусловно будет отдана дань Свердловскому рок-клубу. Без него я не представляю себе Екатеринбург. Мы расскажем и о будущих событиях, таких как Игры будущего, которые пройдут в Казани, - добавил режиссер.

В финале церемонии артисты исполнят номер под песню Хабиба Фото: Алексей БУЛАТОВ

В финале церемонии артисты исполнят номер под песню Хабиба. Он стал хедлайнером мероприятия. Официальная часть ляжет в основу открытия фестиваля, поскольку она предают статус мероприятию.

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