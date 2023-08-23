Глава СКР заинтересовался делом об убийстве аспиранта из Габона в Екатеринбурге

Франсуа Нджелассили погиб 18 августа. Фото: пресс-служба УрФУ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом об убийстве аспиранта из Габона. Франсуа Нджелассили ударили ножом в Екатеринбурге, молодой человек погиб. Об этом сообщили в СУ СКР.

- Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Надбитову А.Д. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, - отметили в ведомстве.

Напомним, страшные события произошли утром 18 августа в центре Екатеринбурга. По факту смерти Франсуа Нджелассили Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Уже 21 августа Ленинский районный суд арестовал обвиняемого в убийстве до 18 октября. Накануне стало известно, когда пройдет прощание с погибшим аспирантом УрФУ.

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